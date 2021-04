Não há dúvidas que, um pouco por toda a Europa, o dia 29 de abril é particularmente feliz para várias famílias reais. Em Inglaterra celebra-se o aniversário de casamento de Kate Middleton e do príncipe William, em Espanha a infanta Sofía sopra as velas, à semelhança do que acontece na Dinamarca, com o aniversário da princesa Benedita. E também na Noruega.

Há motivos para celebrar na casa real norueguesa: Maud Angelica, filha da princesa Martha Louise, atinge esta quinta-feira a maioridade.

Maud nasceu do casamento da filha dos reis Harald e Sonia com Ari Behn e é irmã de Leia, de 16 anos, e Emma, de 12, que também são fruto deste relacionamento.

Martha Louise e Ari Behn separaram-se em 2017 e dois anos depois, em dezembro de 2019, o escritor colocou fim à vida.

