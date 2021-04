Além das famílias reais britânica e espanhola terem motivos para festejar, também a casa real da Dinamarca celebra esta quinta-feira, 29 de abril, um dia especial. A princesa Benedita completa 77 primaveras e a data foi destacada nas redes sociais.

Logo ao início do dia, a casa real divulgou um novo retrato oficial da irmã mais nova da rainha Margarida, no qual esta aparece sentada numa das salas do Palácio de Amalienborg, a exibir uma blusa roxa e um vistoso colar de pérolas.

Na legenda da publicação, é referido, além da idade da princesa, que a aniversariante vai passar o dia especial nesta residência.

Veja abaixo como Benedita se mostrou encantadora.

