Esta quinta-feira, 29 de abril, é um dia especial em várias casas reais. Se no Reino Unido se comemora o 10.º aniversário de casamento de Kate Middleton e do príncipe William, em Espanha celebra-se mais uma primavera da infanta Sofía.

A filha mais nova dos reis de Espanha está de parabéns pelos 14 anos de vida e a data é também simbólica para os admiradores da família real. Apesar dos reis assegurarem que a privacidade das filhas não é invadida, para que possam manter um estilo de vida normal enquanto adolescentes, são várias as ocasiões em que a infanta se fez notar junto da família.

Sofía mantém uma presença discreta e doce nas aparições públicas, surgindo quase sempre ao lado da irmã, princesa Leonor - um sinal da relação de cumplicidade e companheirismo entre ambas que se torna cada vez mais notória.

No dia em que sopra as velas por mais um aniversário, viajamos no tempo, através de imagens, por alguns dos momentos em que a sua ternura se destacou. Veja na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia surge com uma das grandes tendências desta primavera