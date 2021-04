O príncipe William e Kate Middleton celebram dez anos de casamento esta quinta-feira, 29 de abril. Uma data que começou por ser assinalada pela realeza com a partilha de dois novos retratos do casal na página oficial de Instagram e de Twitter.

Foi em 2001 que o filho mais velho do príncipe Carlos e da falecida princesa Diana se conheceram, na Universidade de St Andrews, na Escócia, onde ambos estudaram.

Em 2007 estiveram durante algum tempo separados, mas voltaram a juntar-se meses depois, união que nunca mais foi quebrada.

O noivado chegou em outubro de 2010 e o casamento decorreu no ano seguinte, no dia 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres. Uma cerimónia que foi assistida por milhões de pessoas espalhadas pelo mundo.

De recordar também que pouco antes do casamento, a rainha Isabel deu a Kate o título de Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge.

O primeiro filho do casal, George, nasceu no dia 22 de julho de 2013, no St Mary's Hospital, em Londres, onde a princesa Diana deu à luz William e o seu irmão, Harry. A segunda filha do casal nasceu no dia 2 de maio de 2015, e o terceiro filho no dia 23 de abril de 2018 - também no St Mary's Hospital.

Para assinalar este dia especial, reunimos algumas imagens do casamento dos duques de Cambridge. Veja na galeria as fotos da cerimónia que foi realizada há precisamente dez anos.

