O influenciador digital Kevin Kaletry foi assassinado esta quinta-feira, dia 4 de maio, em plena rua, durante uma conferência de imprensa na qual participava no bairro Condesa, na Cidade do México.

A vítima, de apenas 26 anos, estava a promover a peça de teatro 'Las Perdidas', cujo elenco iria integrar, quando um homem entrou sem autorização no hotel onde tudo acontecia e disparou contra ele várias vezes.

De acordo com o jornal El Mundo, os tiros atingiram Kevin Kaletry na cabeça, o que levou o influenciador a cair de imediato no chão. A morte foi declarada no local.

A imprensa internacional refere que já foi detido um homem que, tudo indica, é o assassino que estava a ser procurado.

Kevin Kaletry fazia muito sucesso no TikTok e no Youtube.

