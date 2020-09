A digital influencer María Rubíes já foi mãe pela primeira vez, como deu conta nas redes sociais. O bebé nasceu esta terça-feira, dia 15, e foi apresentado aos mais de 600 mil seguidores na noite de ontem.

"A minha pessoa favorita", escreveu a recém-mamã na legenda da primeira fotografia do pequeno Nicolás.

Vale referir que o bebé é fruto do casamento de María com o médico Manuel Losada, com quem subiu ao altar em fevereiro de 2018.

