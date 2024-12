Pelo menos 11 trabalhadores da empresa de Matilda Djerf, criadora da marca Djerf Avenue, acusam a influencer de mau ambiente no local de trabalho e bullying, noticia a Glamour.

Um dos funcionários, que prefere manter o anonimato, relata um episódio que alegadamente terá ocorrido no escritório da empresa sueca.

Matilda Djerf terá uma casa de banho de acesso privativo que, um dia em que a sinalética caiu, foi utilizada por um funcionário que não sabia das restrições. Ao descobrir, a empresária terá obrigado o funcionário a "esfregar a sanita".

Outro episódio, citado pela mesma publicação, dá conta de um alegado caso de bullying que terá ocorrido durante a gravação de uma campanha e em que uma modelo terá sido apelidada de "gorda" por não caber no número de calças que lhe foi atribuído.

Face às acusações, Matilda Djerf já respondeu, via comunicado, citado pela BBC.

"Não me reconheço em todas as acusações que foram feitas, e escolhi não comentar casos individuais. Porém, considero que é importante estas preocupações serem abordadas, uma vez que me dão, a mim e à Djerf Avenue, a oportunidade de crescer e melhorar. Quero enfatizar que assumo total responsabilidade e vejo isto como uma oportunidade de refletir, crescer e contribuir para uma cultura melhor para todos na Djerf Avenue", diz o comunicado.