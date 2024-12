Matilda Djerf tem sido acusada nos últimos dias por funcionários da empresa que criou, a Djerf Avenue, e, esta terça-feira, 17 de dezembro, recorreu à sua conta de Instagram para responder.

Entre as acusações de que é alvo, contam-se "terror psicológico" e "bullying".

De acordo com a Glamour, um dos funcionários, que manteve o anonimato, relatou um episódio que alegadamente terá ocorrido no escritório da empresa sueca.

Matilda Djerf terá uma casa de banho de acesso privativo que, um dia em que a sinalética caiu, foi utilizada por um funcionário que não sabia das restrições. Ao descobrir, a empresária terá obrigado o funcionário a "esfregar a sanita".

Outro episódio, citado pela mesma publicação, dá conta de um alegado caso de bullying que terá ocorrido durante a gravação de uma campanha e em que uma modelo terá sido apelidada de "gorda" por não caber no número de calças que lhe foi atribuído.

Após um comunicado em que aborda toda a polémica, a influencer deu agora uma resposta mais pessoal através de um texto publicado na sua conta de Instagram.

"No decorrer dos últimos dias estive silenciosa nas redes sociais. A minha prioridade máxima foi reunir com a equipa da Djerf Avenue e falar com eles", começa por dizer.

"A todos os que magoei ou desiludi, queria começar por fazer um pedido de desculpas genuíno. Quando comecei a Djerf Avenue, nunca esperei que a empresa fosse o que é hoje, com tantos funcionários e tanta responsabilidade. Eu não estava preparada", refere ainda, acrescentando algumas medidas que tomou, como a contratação de uma equipa de gestão mais experiente, e a criação de inquéritos anónimos mensais para recolha de feedback.

