Desde quarta-feira da semana passada que Júlio Isidro se encontra em casa confinado, após ter testado positivo para o novo coronavírus.

O apresentador esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha por videochamada durante o programa 'Você na TV'.

"Tive sintomas, mas atribuiu-os a uma coisa que costumo ter com muita frequência que são ataques de sinusite. Doía-me imenso a testa, o olho direito. Corrimento no nariz para a garganta. Depois comecei a ter uma temperatura acima do normal", explicou.

Atualmente, Júlio está igualmente isolado da mulher e das filhas, sendo que o seu escritório tem sido o seu principal refúgio.

"Tenho sido acompanhado de uma maneira carinhosa pela delegada de saúde, que hoje mesmo já telefonou. Diz-me que dentro de dois ou três dias estarei na lista dos recuperados", completou.

