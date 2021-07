Infetada com Covid-19, Ana Catharina voltou a falar aos seguidores da sua página de Instagram através das stories. Publicações onde a ex-concorrente do 'Big Brother' fala sobre os sintomas.

"Vamos indo no 9.º dia de Covid e continua uma bosta", começou por dizer. "Não é que não melhora, eu já não estou com febre, com dores de cabeça... Mas estou com a cabeça que parece que está assim suspenso, não me consigo concentrar nas coisas. De manhã acordo com falta de ar, não faço nada e fico cansada… É muito chato", explicou de seguida.

