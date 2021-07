Juntos no programa '7 Maravilhas da Nova Gastronomia’, da RTP1, Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato fazem testes à Covid-19 com regularidade. Ainda esta segunda-feira, a apresentadora decidiu mostrar aos fãs um desses momentos.

Tânia Ribas de Oliveira foi quem fez o teste rápido a José Carlos Malato e filmou tudo.

“Tânia, estou preparado mas vê lá o que é que vais fazer, não me arranques um olho”, começou por dizer Malato à colega e amiga. "Bruta", disse no final do teste.

Nas mesmas imagens, ambos fizeram ainda questão de destacar que testes deram "negativo". Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: José Carlos Malato orgulhoso da sua "menina": "Ainda está tudo a começar"