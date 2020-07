Depois de um esclarecimento público de Daniel Oliveira a propósito da saída repentina de Cristina Ferreira, eis que a apresentadora voltou a abordar o assunto, desta vez para agradecer à equipa que sempre esteve de seu lado, assim como ao público.

"Este projeto vivia em mim há anos. Porque a televisão que faço vive em mim desde sempre. Abri a porta milhares de vezes. Recebi todos da mesma maneira. Do primeiro ministro à história e vida que nunca tinha sido contada. Cada pessoa que ali esteve sentiu a energia daquela casa. A minha SIC foi aquela casa", notou.

"Ninguém faz nada sozinho. Posso dizer que foram os escolhidos. E os escolhidos por mim nunca deixarão de ser meus. Eles sabem que estarão sempre comigo. Eles e mais ninguém. Devo a cada um, para o resto da vida, o amor que me deram. Fizemos acontecer. Foi melhor do que imaginamos. Porque desde o primeiro dia, do outro lado, estava VOCÊ", acrescentou.

"Sim, estas palavras são para o público que nos amou. Infelizmente, nestas situações, não há lugar a despedidas. Mas olhando bem não se diz adeus a algo que não acaba. Porque o coração é o mesmo. E o que se segue é só a continuação", completou.

Leia Também: Daniel Oliveira reage: "A Cristina passa a ser nossa concorrente direta"