Eis que há novos desenvolvimentos no escândalo que tem dado muitas dores de cabeça à família real espanhola. Segundo a jornalista Pilar Eyre, da revista Lecturas, a infanta Cristina tomou a decisão de finalizar o processo de divórcio de Iñaki Urdangarín, ex-companheiro, no próximo mês de abril.

Ora, uma das cláusulas do processo exige que Iñaki, ex-duque de Palma, não faça qualquer tipo de declaração pública sobre a separação de Cristina. Em troca receberá uma pensão pelo seu silêncio.

Terá sido o pai da infanta, o rei emérito Juan Carlos, quem aconselhou a filha a pagar uma pensão ao ex-companheiro de maneira a evitar polémicas como as criadas pelo príncipe Harry à família britânica.

De acordo com as informações divulgadas pela publicação, a Infanta Cristina pagará todos os meses seis mil euros ao 'ex', para além das viagens entre a Suíça e Barcelona, que também suportará.

Segundo a revista, a 'gota de água' terá sido a viagem que Iñaki fez na passada semana com Ainhoa Armentia (sua amante) à instância de ski em Baqueira. "O anel de casamento tornou-se num símbolo de humilhação e sofrimento", argumenta mesmo a jornalista.

O caso entre Iñaki Urdangarin e Ainhoa Armentia, recorde-se, foi tornado público em janeiro de 2022, quando uma revista espanhola divulgou imagens de ambos a passearem de mãos dadas. Poucos dias depois, foi anunciada a separação do antigo desportista com a filha de Juan Carlos e encontra-se agora em processo de divórcio, que depois de meses parado, regista novos e importantes avanços.

Leia Também: Carlos III não cede a 'exigência' do príncipe Harry para ir a coroação