Os filhos de Iñaki Urdangarin, fruto do seu anterior casamento com a infanta Cristina, já conhecem a namorada do pai, adianta a revista Vanitatis.

Segundo a publicação foi "uma questão de tempo" até que os quatro filhos do ex-casal - Juan, Pablo, Miguel e Irene - se cruzassem com Ainhoa ​​​​Armentia, com quem Iñaki namora há mais de dois anos.

O primeiro a conhecer ​​​​Armentia foi Pablo, algo que aconteceu durante uma partida de andebol.

"Isso já aconteceu há algum tempo de forma natural", notou uma fonte à publicação, afirmando que os filhos já convivem com a companheira do pai há meses.

Recorde-se que a irmã do rei Felipe VI e Urdangarin terminaram o processo de divórcio em dezembro de 2023.

