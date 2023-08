Após Flávio Furtado e Helena Isabel Patrício terem confessado que numa relação anterior descobriram que "afinal havia outra pessoa", Inês Simões contou: "Já descobri que, afinal, havia outro".

A comentadora do 'TVI Extra' garantiu que não ia desenvolver mais a história nem dizer nomes, no entanto, Flávio Furtado questionou: "Descobriste que a pessoa com quem namoravas ou andavas a sair se apaixonou por um homem. Custa mais ou custaria mais se fosse por uma mulher?"

"Acho que é igual. Para mim, foi igual. Ser homem ou mulher é indiferente. Ele disse-me. [...] No caso dele, nem ele próprio conhecia este lado dele. Ele diz que foi uma coisa que aconteceu na vida dele", respondeu Inês Simões.

