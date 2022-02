“Tem-me chegado alguns links de umas notícias sobre o facto de eu ser exigência do Bruno de Carvalho enquanto comentadora do 'Big Brother Famosos'". Foi com estas palavras que Inês Simões começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, nas stories, onde esclarece e desmentes os rumores.

"Só vos quero dizer que não, que não é verdade e que, infelizmente, as pessoas não confirmam as fontes antes de libertar este tipo de notícias, críticas ou o que seja", disse.

Mas não ficou por aqui e numa das publicações escreveu ainda: "Recebi o convite para ser comentadora bem antes de saber quem seriam os concorrentes". Além disso, não deixou de agradecer o carinho que tem recebido.

