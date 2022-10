Inês Silva e Hugo Miranda, do 'Secret Story', vivem esta quarta-feira, 26 de outubro, um dia particularmente especial. O casal completa oito anos de namoro.

Hugo entrou no reality show da TVI com o pai e Inês enquanto namorada de Bruno Savate. Dentro do jogo, o namoro de Inês e Savate terminou e a jovem acabou por apaixonar-se por Hugo.

Após o termino do programa, Inês mudou-se para Lisboa para viver com Hugo e, seguindo as pisadas do namorado, foi trabalhar para os famosos Pastéis de Belém.

"Oito anos da melhor decisão das nossas vidas", declarou o casal ao assinalar nas redes sociais o início do namoro.

