A forte discussão de Miguel Vicente e Catarina Severiano teve consequências no jogo do 'Big Brother'. O algarvio foi castigado pela produção pela sua atitude para com a colega.

"O comportamento do Miguel esta tarde não esteve à altura do papel de líder, por este motivo, Miguel, decidi retirar-lhe a liderança. A partir deste momento a Sónia é a única líder da minha casa", informou a voz do 'BB'.

Miguel Vicente, recorde-se, teve uma reação física e que entrou no espaço da colega enquanto os dois discutiam, atirou-lhe água para a cara e colocou-lhe creme no cabelo.

