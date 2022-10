Miguel Vicente e Catarina Severiano protagonizaram uma forte discussão na casa do 'Big Brother' na manhã de terça-feira, 25 de outubro.

Os dois concorrentes desentenderam-se depois de o algarvio ter ficado zangado por terem sido colocados tampões e pensos sujos em cima dos seus calções.

Sem saber quem foi o autor da brincadeira, Miguel disse acreditar que teriam sido mulheres a fazê-lo e que a atitude representava "uma vergonha para as mulheres de todo o mundo".

Catarina reagiu ao comentário do colega atirando: "Não fales das mulheres no geral, fala das tuas mulheres".

Intempestivo, Miguel sentiu que a atriz estava a referir-se à sua família e reagiu com um ataque físico. Primeiro, o concorrente molhou a colega com água do lavatório e depois meteu-lhe creme no cabelo.

"Eu já vi isto antes e eu não tolero isto a ninguém. Nenhum homem me faz isto", afirmou Catarina, sem conseguir conter as lágrimas.

"Tens de nascer muitas mais vezes para me faltares ao respeito outra vez. Ouviste bem? Aquilo que me fizeste é uma falta de respeito. Tens de nascer muitas mais vezes para me faltares ao respeito e eu ter medo de ti", disse a jovem ao chegar-se novamente perto de Miguel, que reagiu dançando e cantando.

"Tu és baixo, és um monstro", afirmou ainda Catarina, sem conseguir esconder o seu estado de nervos.

Veja aqui o início da discussão e aqui o momento em que Miguel colocou creme no cabelo da colega.