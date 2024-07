Inês Morais foi hoje, dia 3 de julho, convidada de Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde na TVI. Vencedora da mais recente edição do 'Big Brother' à jovem o apresentador perguntou o que esta planeia fazer com o prémio de 100 mil euros que ganhou.

Confessando que ainda não tem um "destino" definido para o dinheiro, Márcia afirmou que o valor a irá ajudar a iniciar uma nova fase da sua vida.

"Gostava de ir poder trabalhar para fora, experimentar outras coisas e sei que esse dinheiro vai ser muito útil no início para quando tiver de mudar de país, com todas a burocracias, não quero sobrecarregar muito a minha mãe", explicou.

Veja o momento.

