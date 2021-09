A começar uma semana repletas de eventos e produções nas quais será fotografada e filmada, Inês Mocho sofreu um incidente que veio atrapalhar todos os seus planos. A maquilhadora e digital influencer teve uma queda aparatosa.

"O que é que me acontece sempre que tenho uma semana importante, cair de umas escadas", revela Inês ao mostrar-se a colocar gelo no local onde mais se magoou: o nariz.

"Estava com saltos altos, tropecei por ali a baixo e fui dar com o nariz na grade. Abri aqui o nariz, isto é para substituir pontos", conta, dando conta de que a sua semana, com um programa televisivo para gravar e a gala dos Globos de Ouro a caminho, será agora bem mais complicada.

Recorde-se que Inês Mocho sofreu há dois anos uma queda semelhante. Na época o acidente foi bem mais grave e a maquilhadora ficou com fraturas no rosto, desta vez resultou "apenas em escoriações".

