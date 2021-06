Inês Lopes Gonçalves regressa à Rádio Renascença, onde se estreou como jornalista em 2003, 18 anos depois. A partir de hoje, a radialista e apresentadora do programa de televisão "5 para a meia-noite" passa a integrar a equipa que faz "As três da manhã", um animado formato apresentado por Ana Galvão, Filipa Galrão e Joana Marques. O anúncio oficial foi feito esta tarde durante a emissão especial "Três por todos", que está a ser feita, desde o final da tarde de ontem, na praça dom Pedro V, em Lisboa.

"É um desafio irrecusável. É um regresso à casa que me formou como profissional de rádio, onde tive a oportunidade e a sorte de aprender com os melhores", confessa Inês Lopes Gonçalves. "Mistura a sensação acolhedora de um voltar a casa com um tremendo entusiasmo por, ao mesmo tempo, ser tudo novo", acrescenta ainda a locutora de rádio. "É um novo começo", revelou a radialista na publicação que fez nas redes sociais, acompanhada por duas fotografias que mostram a diferença de imagem.

Estreado em dezembro de 2018, o programa de rádio "As três da manhã" ganhou, em apenas dois anos e meio, mais de 119.000 ouvintes. Inicialmente, rondavam os 182.000. Atualmente, ultrapassam, em média, os 300.000. O formato registou, ao longo do tempo, um crescimento superior a 65%. "O regresso da Inês Lopes Gonçalves à Renascença insere-se no esforço de realinhamento do canal com o seu público alvo", anunciou, esta tarde, a administração da rádio em comunicado de imprensa.

"Essa estratégia, nos últimos anos, passou ainda pela contratação da Ana Galvão, da Joana Marques, do Júlio Isidro, do Daniel Leitão, da Carla Rocha, da Filipa Galrão e ainda pela renovação da oferta musical e pelo humor", refere ainda o documento. Um dos exemplos dessa revitalização é "Extremamente desagradável", o nome da rubrica que reúne as crónicas e as análises sarcásticas de Joana Marques, "líder no podcast em Portugal", sublinha ainda a administração da rádio em comunicado.