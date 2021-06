Vão tentar aguentar-se mais de 50 horas sem dormir para apoiar a União Audiovisual, uma das organizações que têm auxiliado profissionais do setor da cultura que ficaram sem rendimentos durante a pandemia. Ana Galvão, Joana Marques e Filipa Galrão arrancaram, ao final da tarde, às 19h00, com uma emissão solidária ininterrupta que se estende até às 22h00 de dia 18. Até sexta-feira, as três radialistas da Rádio Renascença vão estar na praça dom Pedro V, em Lisboa, acompanhadas de muitos convidados.

A cantora Marisa Liz, vocalista da banda Amor Electro, foi uma das primeiras. Paulo de Carvalho, Buba Espinho, os HMB e Cátia Goarmon, mais conhecida como Tia Cátia, foram outras das figuras públicas que também já por lá passaram. A antiga concorrente do programa de televisão "MasterChef Portugal" aproveitou para levar uma granola feita por ela para o pequeno-almoço das três locutoras de rádio. The Black Mamba, Carolina Deslandes, David Fonseca, The Gift e Paulo Gonzo são outros dos nomes confirmados.

"Ao longo de três dias, hora a hora, vão passar pelo estúdio da Renascença, montado na praça do Rossio em Lisboa, muitas personalidades da nossa sociedade que não quiseram deixar de se associar a este movimento, pela sua presença ou doando peças e objetos pessoais para serem leiloados", informa a rádio em comunicado de imprensa. As licitações podem ser feitas na plataforma digital Esolidar. Para além de uma camisola da seleção portuguesa de futebol assinada pelos jogadores, a iniciativa conta, entre outros objetos, com uma camisa oferecida pelo ator e apresentador João Baião, um colete usado por Marisa Liz, um pack de livros de Ricardo Araújo Pereira assinados pelo humorista e uma guitarra assinada por vários artistas.

Desenvolvida pela Rádio Renascença, em parceria com a Fundação Ageas, o Grupo Ageas Portugal e três das suas marcas, a Ageas Seguros, a Médis e a Seguro Directo, "Três com todos" conta também com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Para além de poder ser ouvida na rádio, esta emissão especial do programa "As três da manhã" pode ser acompanhada em permanência, em direto, online. Virgul, Diogo Infante, Júlia Pinheiro, Elisa, Ana Bacalhau e Blaya são alguns dos próximos convidados confirmados.