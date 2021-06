É considerado um dos rappers mais influentes de todos os tempos, apesar da curta carreira, que durou apenas cinco anos. Rapper, compositor e ator, Lesane Parish Crooks, que viria a adotar 2Pac como nome artístico, nasceu a 16 de junho de 1971 em Nova Iorque, nos EUA. Depois de ter passado parte da adolescência em Baltimore e em São Francisco, mudou-se para Los Angeles. No final de 1991, lança o primeiro álbum, "2Pacalypse now". Um sucesso, tal como os três seguintes, em 1993, 1995 e 1996.

No auge da fama, é baleado em Las Vegas, a 7 de setembro de 1996. Não resiste aos ferimentos e morre seis dias depois, a 13. Tinha apenas 25 anos. O atirador nunca é identificado. Na altura, muitos desconfiam de um dos rivais. O nome do rapper The Notorious B.I.G. é o mais avançado. O artista morre seis meses depois num tiroteio, tal como 2Pac. Até hoje, o intérprete de êxitos globais como "California love" e "Thug passion" já vendeu 75 milhões de discos. Seis deles foram lançados postumamente.

A atriz, argumentista, produtora, apresentadora e empresária Jada Pinkett Smith, colega de escola de 2Pac na Baltimore School for the Arts e uma das musas das suas primeiras composições, assinalou a data com a divulgação de um poema inédito do rapper, "Lost soulz", escrito à mão pelo artista. "Penso que ele não se teria oposto a que eu partilhasse isto com vocês", justificou a mulher do ator, produtor cinematográfico e rapper Will Smith numa publicação nas redes sociais. "Éramos a âncora um do outro", revela.

Janet Jackson, que contracenou com 2Pac no filme "Fugir do bairro", em 1993, também recordou o antigo colega. A cantora, compositora, atriz e bailarina, partilhou uma fotografia dos dois, que legendou com um coração branco. O realizador Matthew A. Cherry foi um dos milhares que a comentaram. Em 2002, 2Pac foi adicionado ao Hip-Hop Hall of Fame e, 15 anos depois, em 2017, chegou ao Rock and Roll Hall of Fame. A revista Rolling Stone inclui-o na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos.