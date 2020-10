A personagem de Isabela na novela da TVI - 'Quer o Destino' - foi uma das mais desafiantes na vida de Inês Herédia. Foi precisamente acerca dela que a atriz falou numa publicação no Instagram, aproveitando para partilhar pormenores dos bastidores que provam a intensidade deste papel.

"O que posso partilhar é que da mesma maneira que quem nos seguiu, se envolveu como nunca antes; deste lado, comigo, foi igual. É avassalador o abanão que a minha vida levou durante este processo, até aos últimos dias de emissão", refere.

"Durante aqueles meses dormi 4 horas por noite porque não conseguia parar de estudar, tive uma infecção nos olhos de tanto chorar em cena e à medida que chegava cada vez mais próxima da Isabela, sentia-me cada vez mais distante dela, os meus níveis de ansiedade estavam tão altos que até peso perdi. Mas fui tão feliz", nota.

"Foi o projecto em que fui mais feliz, entrava e saía de estúdio de sorriso rasgado, trouxe comigo uma mão cheia de gente que já não se inventa, senti-me valorizada e acarinhada por uma equipa inteira e quando no fim quase caí de tanto peso que levava nas costas, tive tantas mãos esticadas para me levantar que me esqueci da mochila que levava", completa.

Leia Também: Inês Herédia fala do irmão: "Sempre teve uma inteligência superior"