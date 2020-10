Esta quarta-feira, dia 14, é um dia importante na vida de Inês Herédia. O seu irmão, Luís, completa mais um ano de vida, data que a atriz fez questão de evidenciar através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"O Luís é capaz de ser uma das pessoas mais evoluídas da minha vida. Sempre teve uma inteligência superior à de toda a gente mas nunca quis fazer testes, sempre achou que as etiquetas não servem", começa por dizer.

"Gosto de acreditar que é o meu primeiro filho, mas na verdade, é ele quem me abre a cabeça. O Luís é dono de uma sede insaciável e essa inquietação levou-o para longe. Primeiro para o Camboja, depois para Berlim e agora de volta a Lisboa, continua a ser dos que não está totalmente aqui", continua.

Entretanto, partilhou um momento pessoal e marcante que viveu com o irmão: "O Luís é padrinho do Luís, e quando a Gaby ligou para a minha mãe a dizer 'já nasceram'; o Luís estava também no carro a caminho do hospital e desatou a chorar como se fossem os filhos dele. Não me lembro de algum dia o ter visto chorar. O Luís faz anos hoje e a cada ano que passa, eu rebento de orgulho e de amor por tudo aquilo em que ele se vai tornando".

