Foi há precisamente um ano que Inês Herédia recebeu um convite que a deixou a transbordar de felicidade. A atriz foi convidada para ser embaixadora da Make a Wish Portugal e desta forma ajudar a concretizar sonhos de crianças com cancro.

"Quando há 1 ano surgiu o convite para ser embaixadora Make a Wish Portugal, as lágrimas escorreram-me pelos olhos e disse imediatamente que sim. Acho que foi o convite mais importante que alguma vez me fizeram. É difícil explicar o poder transformador de um gigante momento de alegria quando tudo à volta são trevas. Mas é real", declara Herédia nas suas redes sociais como forma de assinalar o seu primeiro ano no papel de embaixadora da associação.

Porém, a sua publicação tinha ainda um outro propósito. Com o objetivo de "chegar a cada vez mais crianças", a atriz alerta para a necessidade de existirem doações que permitam realizar os desejos de crianças como a Bruna - menina que amanhã se junta à estrela das novelas da TVI para num direto do Instagram contar a sua história.

"A Bruna (força da natureza que teve um desejo realizado há uns meses) e eu, vamos fazer um directo amanhã na página da Make a Wish Portugal para ela vos contar e mostrar na primeira pessoa, como aqueles dias mudaram a vida dela. É avassalador. Gostava muito que fossem lá ouvir, vamos estar a fazer um fundrainsing ao mesmo tempo do directo e é muito fácil de contribuir. Também é muito fácil ouvir a Bruna", por ler-se, por fim, na publicação.

