Inês Herédia decidiu 'responder' a todas as pessoas que frequentemente pedem que mostre os rostos dos filhos, os gémeos Tomás e Luís, nas redes sociais. Como tal, na manhã desta terça-feira deu a conhecer uma memória fotográfica da sua infância, afirmando que são muitas as semelhanças com os filhos.

"Bom dia, recebo imensas mensagens a pedir que vos mostre a cara dos meus filhos. Esta sou eu com 3 anos, é a mistura exacta das caras do Tomás e do Luís", escreveu.

Vale lembrar que os gémeos, concebidos com recurso à reprodução medicamente assistida, nasceram a 27 de dezembro de 2018 e são fruto do casamento com Gabriela Sobral.

Leia Também: Inês Herédia sobre os filhos: "Hoje a vida deles vai mudar para sempre"