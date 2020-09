Inês Herédia viveu na manhã desta quarta-feira, dia 9, um momento carregado de emoções. A atriz e a sua esposa, Gabriela Sobral, levaram à escola pela primeira vez os filhos gémeos - Tomás e Luís.

Já com os meninos 'entregues' e depois da foto que registou a entrada de ambos no colégio, foi nas redes sociais que Inês partilhou um desabafo emotivo sobre este dia especial.

"No momento em que se apercebem que os vamos deitar, têm uma rotina que nunca falha - correm os dois feitos loucos de um lado ao outro do quarto, a fugir para não os apanharmos, e sempre às gargalhadas. Nunca falha. Deixamos sempre a coisa correr por uns minutos e depois lá os apanhamos a meio da vigésima piscina. Ontem olhei para eles na rotina Rosa Mota e caiu-me a ficha que hoje a vida deles ia mudar para sempre, e que eles não faziam ideia", começa por contar a mamã babada, que confessa ter sentido esta manhã o seu coração mais apertado do que achou que iria estar.

"É vertiginosa a confiança que os nossos filhos põem em nós. Cada vez mais acho que são eles quem nos ensina o que é isto de confiar, de viver, de aprender, de crescer, de amar, de partilhar. Hoje, vão para a escola pela primeira vez e o meu coração está muito mais apertado do que achei que iria estar", continua.

Apesar dos medos, Inês Herédia não esconde estar orgulhosa e a "rebentar de orgulho". "O meu maior desejo enquanto mãe é que nunca deixem de ser curiosos, que nunca deixem de se espantar com a vida, que haja sempre uma surpresa, que o mundo nunca lhes baste. Exactamente como agora. Se ao menos se pudesse fotografar o espanto que temos em crianças e tatuá-lo para sempre. Que comece esta maravilhosa e infinita viagem de aprender a aprender e que eu saiba sempre surpreender-me convosco, lado a lado, nunca de cima para baixo", pode ainda ler-se na mesma publicação.

Leia Também: Daniela Ruah mostra primeiro dia da filha na escola... com aulas em casa