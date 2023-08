Inês Herédia usou as redes sociais para denunciar um caso de transfobia que aconteceu durante na Jornada Mundial da Juventude, que decorre por estes dias em Lisboa.

No vídeo, gravado por um jovem com a bandeira trans, pode ver-se uma rapariga a dizer que ele não pode estar naquele local com aquela bandeira.

Apesar de concordar com o rapaz quando este diz que "Deus ama toda a gente" e que ele tem o direito a estar ali, a jovem afirma que o rapaz não pode estar naquele local com aquela bandeira.

O vídeo revoltou Inês Herédia, que o partilhou nas redes sociais deixando uma mensagem.

"Que esta denúncia que está a circular (e muito bem) não faça ninguém baixar bandeiras. O Papa Francisco foi o primeiro a abrir as portas do Vaticano a pessoas trans", começou por escrever a atriz.

"Basta de uma Igreja mais papista que o Papa. Tod@s são celebrados e convidados e ninguém tem de esconder aquilo que representa, seja um país, uma orientação sexual ou uma expressão de género. Mais amor e menos dedos a apontar para fora. Ninguém baixa bandeiras", concluiu.

© Instagram/ Inês Herédia

Leia Também: Inês Herédia assinala aniversário da mulher, Gabriela Sobral