Hoje é uma data comemorativa para Inês Herédia e Gabriela Sobral. Ambas completam 4 anos de casamento, conforme a atriz fez questão de evidenciar na sua conta de Instagram, através de uma bonita declaração de amor.

"Eu apaixonei-me no momento em que ela me agarrou assim pela cintura pela primeira vez. Ela apaixonou-se quando me ouviu declamar 'Em Hydra, evocando Fernando Pessoa' da Sophia, estávamos no meio do mar. Hoje fazemos 4 anos de casadas. Um brinde à maior montanha russa das nossas vidas. Quero é viver-te", afirmou.

Recorde-se que ambas são mães dos gémeos Luís e Tomás.

Veja o vídeo em baixo.

