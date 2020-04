Inês Herédia não poderia ser uma mãe mais 'babada'. Com dois filhos gémeos, os pequenos Luís e Tomás, a atriz gosta de ir partilhando com os seus seguidores das redes sociais momentos mais especiais que partilha com os meninos.

Ainda esta sexta-feira, dia 23, por exemplo, a artista publicou na sua conta de Instagram um retrato de um dos filhos, afirmando na respetiva legenda: "Desculpem lá mas nenhum de vocês, por mais que tente, manda este cenário às 9h da manhã".

Companheira de Gabriela Sobral, Herédia foi mãe através de tratamentos de fertilização.

