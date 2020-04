Em casa com os filhos, a cumprir a medida de isolamento social, Inês Herédia tem partilhado algumas peripécias da vida familiar com os gémeos Tomás e Luís, de um ano.

Esta quarta-feira partilhou uma nova foto dos seus pequenos traquinas e revelou uma curiosidade, o "passatempo preferido" dos meninos: "Tirar e pôr a roupa das gavetas quantas vezes forem necessárias".

Recorde-se que os bebés nasceram com recurso à reprodução medicamente assistida e são fruto do casamento de Inês Herédia com Gabriela Sobral.

Leia Também: "Que overdose de emoções Deus me deu": Inês Herédia 'babada' com filhos