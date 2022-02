"É com um enorme orgulho que partilho convosco que sou agora parceira da Embaixada do Reino Unido", é desta forma que Inês Herédia da início a uma partilha que, confessa, chega repleta de emoção.

Na passada quarta-feira, a atriz teve "o prazer e a honra" de se sentar com o Sr. Embaixador Chris Sainty, na sua casa, onde conversaram "sobre tudo" e, acima de tudo, sobre temas importantes.

"Tinha à minha frente um homem apaixonado por Portugal, apaixonado pelo UK e acima de tudo, um homem curioso, interessado e cheio de vontade de aprender. Trocámos ideias e histórias e falámos sobre o futuro. Sobre o tanto que já foi feito e sobre o que falta fazer", conta, dando conta que entre os temas esteve "a conferência à escala global única e exclusivamente dedicada aos direitos LGBT+" que este ano, pela primeira vez, irá realizar-se no Reino Unido.

Neste evento "estarão representados todos os estados, os maiores stakeholders, empresas e ativistas catalisadores de mudança para que juntos possamos dar passos concretos para a proteção à escala global de pessoas e direitos LGBT+".

"A Safe To Be Me Global Equality Conference será em Londres, já em junho e eu confesso que estou comovida com o caminho interior que fiz até aqui para poder escrever isto com orgulho e sem vergonha; com segurança e sem medo; com alegria e sem escuridão", realça, por fim, mostrando-se disposta a fazer o que for necessário para tornar este mundo "um lugar melhor para os nossos filhos".

Inês Herédia, casada com Gabriel Sobral, com quem teve dois filhos gémeos, assume-se publicamente como defensora dos diretos LGBT+.

