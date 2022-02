Inês Folque vive uma fase mais agitada da sua vida, tal como a própria notou num desabafo que fez nas histórias da sua conta de Instagram. A apresentadora partilhou a situação mais difícil por que o filho, Tomás, de dois anos, encontra-se a passar.

"O Tomás está com uma regressão de sono como nunca apanhámos ou só resultado das 2 otites que tem, ainda por perceber, é aflitivo vê-lo chamar por nós à noite e por aqui andamos zombies, com uma capacidade de resolver coisas abaixo de zero", explica.

Inês está grávida pela segunda vez, fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles, pelo que confessou que ainda não tem nada preparado para receber o bebé.

"Apercebi-me que estou praticamente a 2 meses de conhecer este bebé e não tenho nada pronto. 2 quartos por remodelar, roupa para preparar, logística de puericultura para tratar... confesso que hoje me caiu a ficha que é a reta final e se não me empenho a sério vou-me arrepender. Não sei como faço para 9 meses me parecerem sempre 2 semanas", sublinha, por fim.



