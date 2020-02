Três semanas após dar as boas-vindas ao primeiro filho, Inês Folque confessou qual foi o tema que mais a stressou durante a gravidez. Num desabafo feito nas redes sociais, esta segunda-feira, a recém-mamã revelou que preparar o quarto do bebé revelou-se uma tarefa mais trabalhosa do que imaginava.

"O quarto do Tomás foi o assunto que mais stress me causou durante a gravidez. Gosto de ter tudo pronto com antecedência e sei que muitas pessoas estão cheias de vontade de dizer que 9 meses é muito tempo para preparar a chegada de um bebé, mas a verdade é que de repente apercebemo-nos que estamos na recta final e há sempre muitos assuntos pendentes. O quarto dele por variadíssimas razões, foi um desses assuntos", começou por referir.

A apresentadora revelou ainda que foi aconselhada a não se preocupar com os pormenores, algo que mudaria se voltasse atrás no tempo.

"Muita gente me disse que bastava o berço para a chegada do bebé, que o quarto era secundário, que tudo se faz com tempo. Agora que temos o Tomás em casa confirmo que não me enganei ao querer tanto ter o quarto pronto antes da chegada dele, este é o nosso espaço e adoro ter tudo arrumado e prático para tratar dele", acrescentou.

Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles deram as boas-vindas a um menino, que se chama Tomás. A gravidez da apresentadora foi seguida pelos mais de 80 mil seguidores do Instagram, a quem o rosto da SIC também pediu conselhos e dicas por diversas vezes.

"E vocês? Tinham o quarto dos vossos filhos pronto antes deles nascerem? O que acharam indispensável ter no quarto deles? O que vos deu mais trabalho concretizar?", questionou por fim.

