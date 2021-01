Foi há um ano que Inês Folque foi mãe pela primeira vez, do pequeno Tomás, data que assinalou este domingo, dia 10 de janeiro, na sua página de Instagram.

"Oficialmente um ano do melhor segundo da minha vida! És melhor do que alguma vez sonhámos, nosso bebé mais querido. Que trouxeste tantas cores à nossa vida! Um ano desde que percebi o que era verdadeiramente ter medo, o que é viver a transbordar de um amor infinito que até dói. Um amor que nos sai da alma. Que viagem esta que foi este primeiro ano e que perfeição de imperfeições se tornou a nossa vida", começou por escrever.

"Obrigada, meu grande amor pequenino. Olho para ti enquanto adormeces no meu colo e volto a este milésimo de segundo em que te conheci e com os olhos muito abertos olhavas para mim como se tivéssemos estado juntos a vida toda. Não me lembro de chorar com tantos sentimentos misturados e de forma tão intensa como no minuto em que nasceste, fecho os olhos e fico com lágrimas ao lembrar aquele segundo que carimbou o resto da minha existência! Infinitas vezes infinito, daqui até à lua e da lua até aqui", completou.

Mas não ficou por aqui e, esta segunda-feira, mostrou aos seguidores da sua página de Instagram como é que festejou a data, não com uma grande celebração por causa da pandemia, mas com muito amor.

"Ontem optámos por viver a nossa bolha de amor a três, para que nos próximos anos possamos festejar com todos aqueles que nos são especiais. Foi um dia com doses de mimo elevadíssimas, com direito a uma ameaça de começar à andar sem medo e de muita alegria ao cantar os parabéns de forma muito moderna pelo zoom", começou por revelar, deixando de seguida alguns agradecimentos especiais a quem a ajudou a celebrar a data.

"Para o ano há mais.Por aí? Quando os vossos piolhos fazem anos, também dão tudo?", rematou.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Inês com Gonçalo Ribeiro Telles.

