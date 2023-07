Inês Folque esteve a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve com o companheiro, Gonçalo Telles, e os filhos, Francisco e Tomás, e houve uma prática de outros hospedes do hotel onde estava instalada que a deixou indignada.

"Por favor, não sejam como estas pessoas (fiquei chocada com esta prática comum nos hotéis). As pessoas deixam umas coisas a marcar as cadeiras e não aparecem o dia todo", começou por relatar, mostrando imagens dos lugares marcados.

"Estas duas cadeiras ao nosso lado estavam reservadas desde de manhã (mesmo cedo) e até às 16 horas ninguém apareceu! Um boné numa das cadeiras e um fato de banho na outra. Não percebo como não têm vergonha de fazer isto", rematou.



© Instagram_ines.folque

