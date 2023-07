Inês Folque resolveu tornar público esta terça-feira um testemunho através do qual revela que sofre de uma condição de saúde que há vários anos a limita no dia a dia.

"Pequena partilha, tenho já há mais anos dos que gostaria uma condição, patologia, nem sei como chamar, que me limita absurdamente no meu dia a dia, não só enquanto mãe (o que se torna muitas vezes assustador, admito) mas também no lado profissional", começou por declarar.

A comunicadora, mãe de duas crianças, sofre de "enxaqueca com aura". Uma patologia que diz estar nos últimos tempos "bastante menos regular, mas ainda acontece mais do que gostaria".

Quanto aos sintomas que a afetam, Inês explicou: "Basicamente são crises de enxaqueca, mais ou menos esporádicas (tive fases em que chegava a ser três por semana, neste momento uma ou duas por mês), com outros sintomas associados que sempre começam com perturbações intensas na visão, fico encandeada e a ver flashes de luzes, turvação das imagens, perceção de pontos luminosos, de figuras geométricas ou de ziguezagues brilhantes".

Os efeitos "duram muitas vezes mais de duas horas" e deixam-na "impossibilitada de fazer o que quer que seja", contou ainda no seu testemunho.



© Reprodução Instagram/ Inês Folque



© Reprodução Instagram/ Inês Folque

