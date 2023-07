Bruno de Carvalho não teve a vida facilitada quando viu terminada a sua participação no reality show 'Big Brother Famosos'. Além da queixa por alegada violência doméstica conta Liliana Almeida, com quem veio a casar-se, o antigo presidente do Sporting enfrentou muitas outras acusações e até tentativas de vingança.

Recentemente, durante uma emissão em direto do programa 'TVI Extra', Bruno de Carvalho revelou que viu o seu carro ser sabotado.

"Quando saio do 'Big Brother', chego ao meu carro, não me apercebo, vou a sair e tinha as rodas desapertadas", contou, dando conta de que o automóvel estava estacionado na garagem de sua casa.

"Riscar o carro é lixado, criar condições para que possas ter um acidente, e um acidente que te pode levar a vida...", lamentou, comparando o seu caso com o incidente recente que ocorreu com Marco Costa - cujo carro foi riscado.

"Não chamei nome nenhum a ninguém porque tenho quase a certeza que sei quem foi, mas a vida da pessoa também anda tão atribulada ultimamente que lhe desejo que nunca ninguém lhe faça isso", completando, admitindo que desconfia de quem tenha sido o autor do 'ataque'.

