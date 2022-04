Inês Folque resolveu partilhar com os seguidores do Instagram as imagens que "recentemente" têm marcado os seus dias. Quase um mês depois de ter sido mãe pela segunda vez, são o bebé Francisco Xavier e as dinâmicas da maternidade a dominar as rotinas da apresentadora.

Inês partilha no Instagram fotografias que vão desde os mais ternurentos momentos com o filho recém-nascido à desarrumação de uma casa onde vive um bebé de semanas e o pequeno Tomás, de dois anos, primeiro filho da comunicadora e do marido.

Espreite as imagens disponíveis na galeria.

