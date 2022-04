Inês Folque vive uma nova fase com a chegada do segundo filho, Francisco Xavier, que nasceu no dia 1 de abril.

No Instagram, desde que anunciou a gravidez que as partilhas são recorrentes e onde a maternidade tem sido o destaque.

Ainda esta quarta-feira, a apresentadora voltou a falar aos fãs e confessou que "ser mãe a fez rever as prioridades, a noção e o valor do tempo".

"[...] Ninguém nos prepara para a maternidade, na verdade são os nossos filhos que nos ensinam a sermos mães. Ser mãe é amor, alegria, dor, exaustão, conquista, superação e tudo o que fica nos nossos corações, na nossa memória no meio desse turbilhão de emoções", acrescentou.

"Os últimos quinze dias, com os meus braços cheios têm-me feito reflectir ainda mais sobre esta noção de tempo, nesta gestão de dois, são muitas as vezes que sinto que estamos só em autogestão. Tornando-se evidente e mais importante do que nunca a necessidade de parar e estar. Só estar. Porque é isso que levamos da infância dos nossos filhos. O tempo de qualidade com cada um deles e o que isso nos proporciona enquanto família", continuou.

"Perguntar ao Tomás o que mais gosta de fazer tem respostas tão simples como; 'pinturas', 'comer gelado', 'bolachas', 'bolo', ir aos 'baloiços', ao 'parque' e à 'praia'... E pegando nesse mote foi isso mesmo que fizemos. Lençol velho no chão, pinturas de água e papel para dar asas à imaginação", contou, confessando que "no fim as pinturas acabaram mais na roupa do que no papel".

Junto do texto, Inês Folque juntou algumas imagens. Veja na publicação abaixo:

De recordar que além do pequeno Francisco Xavier, Inês Folque e o marido, Gonçalo Telles, são também pais de Tomás, de dois anos.

