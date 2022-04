Inês Folque recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar imagens do momento em que saiu do hospital com o segundo filho, Francisco, contando que foi "barrada" à saída da unidade hospitalar.

"Há uma semana fomos para casa. O carrinho não chegou a tempo. [...] Fizemos três tentativas de o pôr no ovo sem sucesso, chorava sempre, então saí com ele ao colo e o Gonçalo com o ovo na mão. Fomos barrados pelas enfermeiras", relatou.

"Eu já tinha ideia, mas confirmei nesse dia, os bebés só saem da maternidade se forem no ovo, por isso tenham isso em atenção quando começarem a encomendar os produtos! Para não correrem risco de vir depois da vossa saída da maternidade! O mais engraçado é que quando a enfermeira pegou no Francisco e o pôs no ovo ele nem pestanejou", acrescentou.

