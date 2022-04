Inês Folque vive uma fase muito especial da sua vida. A comunicadora foi mãe pela segunda vez há uma semana, após o nascimento do pequeno Francisco, fruto do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

A comunicadora partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram imagens únicas do bebé, mostrando-se encantada com o filho.

"Uma semana meu amor. Hoje faríamos 40 semanas de gravidez. Estamos em casa desde domingo, para trás ficou um dia cheio de desafios e emoções que acabou com o Francisco nos meus braços, numa explosão de amor e alegria.

Um agradecimento especial a todas as equipas do Hospital Lusíadas Lisboa com quem nos cruzámos desde que cheguei até à minha alta no Domingo, senti-me sempre muito acompanhada, agora começa a verdadeira aventura. Somos 4", referiu na legenda da publicação.

De notar que Inês e Gonçalo são ainda pais de Tomás, de dois anos.

