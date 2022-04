Inês Folque está radiante com a chegada do segundo filho e as suas redes sociais são reflexo disso mesmo.

Ainda esta quinta-feira, a atriz partilhou um ternurento registo do filho recém-nascido que deixou os seguidores 'derretidos'.

Francisco Xavier nasceu no dia 1 de abril e é o segundo filho do casamento de Inês Folque e Gonçalo Ribeiro Telles, que são ainda pais de Tomás, de dois anos.

