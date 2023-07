O público português habituou-se a ver Inês Castel-Branco na televisão, mas o novo projeto da atriz é lançado fora da 'caixa mágica'.

'Inacreditável' é o nome do novo podcast da artista, que pode ser ouvido, a partir de ontem, 12 de julho, na Rádio Comercial.

Os episódios, produzidos por Inês e com sonoplastia de Paulo Castanheira, focar-se-ão em "relatos de sobrevivência e de limites que se ultrapassam, sobre alguém ter uma experiência extrema e sair incólume, sobre pessoas com várias reviravoltas no seu destino", conforme divulgou a estação de rádio.

O primeiro episódio deste podcast já foi lançado e, caso não tenha conseguido ouvi-lo na rádio, poderá encontrá-lo também nas plataformas de streaming.

