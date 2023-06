Os acontecimentos do programa 'Casamento Marcado' deste domingo, 25 de junho, foram tema de conversa no 'Dois às 10'. Uma das comentadoras, Luísa Castel-Branco, não ficou indiferente à atitude de Joel, que mesmo chegando ao altar com Patrícia, decidiu não casar com esta.

"Ai, se ele fosse meu filho levava um par de estaladas. E se ele fizesse isso à minha filha levava outro par de estaladas", atirou Luísa, visivelmente indignada.

"'Estou indeciso'. Por amor de Deus, resolvesse antes da rapariga estar no altar, não se faz. Mesmo num programa destes é um trauma para a rapariga", notou.

Apesar de condenar a atitude, Zé Lopes, outro dos comentadores, recordou que Joel nunca escondeu a sua indecisão, sendo que Patrícia sabia que era no altar que este partilharia a sua derradeira decisão.

