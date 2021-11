Inês Castel-Branco esteve esta sexta-feira, 19 de novembro, à conversa com Manuel Luís Goucha. A atriz, de 39 anos, mostrou-se muito grata pela vida que conseguiu conquistar, chegando mesmo a emocionar-se em alguns momentos.

"No outro dia tive um ataque de choro, de felicidade. A minha vida é incrível. Estava numa ilha deserta com as minhas amiga, olhei à volta e tive um ataque de choro. Trabalhei muito para ter tudo o que tenho, nada me foi dado, mas tenho essa sensação de que estou aqui porque trabalhei muito e sou feliz e realizada", explica.

Questionada se a passagem do tempo é um peso para si, Inês garantiu que não, notando mesmo que gostaria de ter rugas. "Gostava de ter rugas. Adorava não sucumbir às cirurgias estéticas, não tenho nada contra quem faz, mas gosto tanto das atrizes cheias de rugas. Acho que tem ali muita história. Impressionam-me muito mais quando estão a representar", refere.

