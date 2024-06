Inês Aires Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para pedir ajuda para uma amiga, mais precisamente a sua "babá [babysitter]", que precisa de uma casa para viver com a sua família.

"É muito gente boa, família honesta, paga as contas, só precisa de um lugar. Infelizmente, tem muita gente que discrimina os brasileiros. [...] Isso é muito injusto", começou por dizer num primeiro vídeo que a atriz publicou na rede social.

"Nem falo no valor das rendas, no problema da habitação, mas a discriminação é uma m**** que me...", acrescentou depois, mostrando a sua revolta com o tema. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: A atualização de Inês Aires Pereira após ficar sem beber e 'deixar' carne