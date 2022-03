Inês Aires Pereira voltou ao Instagram esta quarta-feira para explicar o motivo da sua ausência na rede social.

A poucos dias do nascimento do segundo filho, o bebé Joaquim, a atriz admite estar a viver um momento complicado no que toca às emoções. Apesar de feliz por estar prestes a aumentar a família, Inês não consegue ficar indiferente às notícias sobre a guerra na Ucrânia após a invasão russa.

"Tenho andado assim meio murchita, mas o mundo à volta não tem dado grandes hipóteses. E confesso que isto dá-me alguma ansiedade, porque não era assim que queríamos colocar bebés no mundo. Fico entre as notícias e tentar proteger-me aqui... olhem, sinceramente, eu não sei o que dizer porque isto está aqui meio ansioso", confessa, agradecendo as muitas mensagens de preocupação que tem recebido por parte de fãs e amigos.

Inês Aires Pereira e o companheiro, recorde-se, já são pais de uma menina, Alice, de dois anos.

Leia Também: Grávida, Inês Aires Pereira dá nas vistas com look cheio de ousadia